هود العيدروس.. فنان يمني تهافت على حبه رواد مواقع التواصل

اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي، وجوجل، حزنًا على وفاة الفنان اليمني، هود العيدروس، في أحد مستشفيات مدينة جدة، بعد صراع مع المرض.



وكانت أسرة الفنان، قد أعلنت وفاته في أحد مستشفيات مدينة جدة، وغرد نجله عيدروس العيدروس على موقع "تويتر" بتعليق: "لله ما أعطى ولله ما أخذ.. بعد معاناة مع المرض توفي والدي هود عيدروس العيدروس".



وقال نجل الفنان أن الدفن سوف يكون في مقابر المعلاة في مكة المكرمة، والصلاة عليه بعد صلاة الفجر في

الحرم.



واشتهر العيدروس بأداء الغناء الحضرمي، حيث كانت من أشهر أعماله بنت البادية، ويلومون الجمل، ومشتاق للمغرب، ثم انقطع العيدروس عن الفن لفترة طويلة بلغت 10 سنوات، ليعود عام 2014 بثنائي غنائي مع الفنانة سالي سيف، وجدد من خلالها الفنان أغنيته الفولكلورية اليمنية القديمة الحسيني.

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ومن جانبه نعى محافظ حضرموت اليمنية، قائد المنطقة العسكرية الثانية، اللواء الركن فرج سالمين البحسني، الفنان هود

العيدروس الذي وافته المنية، في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية ، إثر مرض ألم به.



وأعرب المحافظ عن خالص التعازي بوفاة الفنان العيدروس الذي تميز بأداء الألوان الحضرمية وساهم في نشرها، وحفظ التراث الحضرمي وذاع صيته على مستوى الخليج العربي.



ورفع المحافظ خالص التعازي الى أولاده وأسرته، مبتهلًا الى المولى تعالى بأن، يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة، ويسكنه فسيح جناته.



وهود العيدروس، والذي سكن جدة كان يمتلك صالونًا فنيًا وستديو عريق جدًا، استضاف فيه معظم فناني المنطقة وله أفضال كثيرة على الفنانين الصاعدين في تعليمهم أصول وفنون الغناء، التقيته أكثر من مرة وكان قمة في الأخلاق والنبل.