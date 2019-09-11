ميكو سعد يدخل "ماذا عنها" بعد "المصري حياة"

يستعد الإعلامي والفنان المصري ميكو سعد لخوض تجربة سينمائية جديدة بهوليود، حيث يبدأ تصوير فيلمه الجديد" ماذا عنها" خلال الأيام المقبلة.
ويتناول الفيلم الذي كتبه الفنان سيد بدرية قصة تهريب الأطفال والاتجار بهم في الولايات المتحدة الأمريكية ، ويقدم ميكو من خلاله شخصيةبعيدة عن الشخصيات التي قدمها من قبل.
ويشارك سعد خلال شهر أكتوبر المقبل في فعاليات مهرجان تشيلسي في مدينة نيويورك بفيلمه الأخير "المصري حياة" وذلك بعد فوزه بجائزة أحسن ممثل وأحسن فيلم في مهرجان"لاس فيجاس اكشن أون فيلم" و مهرجان "هوليود دريمز" وهو الفيلم الذي شارك أيضا ميكو في كتابته مع الفنان المصري سيد بدرية والذي أكثر فنان عربي يشارك في أفلام في هوليود.
ميكو هو ممثل مصري بريطاني تميز في ظهوره علي الشاشات العربية والعالمية وقدم العديد من البرامج العالمية وكان منها برنامج "اوكلات ميكو " و"جولات ميكو".
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