كيث أوربان تزوّج من نيكول كيدمان وأدمن على الكوكايين.. ولماذا رفع دعوى قضائية على رسام؟زوجة كاظم...

ميرنا وليد - بيروت - كيث ليونيل أوربان هو مغنٍ وكاتب أغانٍ ومنتج تسجيل أسترالي، ولد في نيوزيلندا يوم 26 تشرين الأول/أكتوبر عام 1967، وعُرف بتقديمه الموسيقى الريفية وأصبح من أشهر مغنيها، إضافة الى ذلك هو عضو في عدد من لجان التحكيم في برامج الهواة، التي ساهمت في إنتشاره اضافة الى زواجه من الممثلة الشهيرة ​نيكول كيدمان​.

طفولته

وُلد ​كيث أوربان​ في نيوزيلندا، هو الإبن الأصغر لمارين وروبرت "بوب" أوربان. عاش مع والديه في كابولتشر الاسترالية، وتعلم كيث أوربان عزف الغيتار على يد أستاذ دروس خصوصية، وبدأ يدخل المسابقات المحلية، بالإضافة إلى التمثيل في مسرحيات محلية.

في عام 1983 كان متسابقاً في برنامج المواهب التلفزيونية الأسترالية "New Faces"، وبعد ذلك ببضع سنوات بدأ في العمل ضمن المشهد الموسيقي الريفي الأسترالي في برنامج Reg Lindsay Country Homestead TV، وبرنامج Mike McClellan Music Program، كما فاز بجائزة غيتار غولدن، في مهرجان تامورث الريفي للموسيقى.

مسيرته

في عام 1991 أصدر ألبومه الاول، وحققت أربع أغنيات منه نجاحاً في أستراليا، قبل أن ينتقل إلى الولايات المتحدة الأميركية في العام التالي. وجد عملاً كعازف غيتار، قبل ان ينضم الى فرقة The Ranch، والتي سجلت ألبوماً واحداً، وحققت أغنيتان منه فقط نجاحاً في الولايات المتحدة.

وفي عام 1999 بدأ كيث أوربان مسيرته المنفردة مع ألبوم ثانٍ، وحصل على جائزة البلاتين المعتمدة من قبل RIAA، بسبب اغنية But for the Grace of God التي احتلت المراكز الاولى ضمن Hot Country Songs .

تم إختيار أغنية "Somebody Like You"، وهي الأغنية الفردية الأولى من ألبومه Golden Road 2002 من قبل Billboard كأكثر أغنية ريفية حققت نجاحاً في العقد الثاني من القرن الماضي. أما الأغنية المنفردة الرابعة للألبوم "You'll Think of Me"، والتي جمعت ابن أخته والفنان الأسترالي Rory Gilliatte، حازت على جائزة غرامي.

ألبوم "Be Here" هو الثالث له وصدر في العام 2004، ثم أنتج كيث أوربان ثلاث أغنيات فردية أخرى وأصبح ألبومه الأكثر مبيعاً، بعد حصوله على شهادة 4 × Platinum. في أيلول/سبتمبر عام 2013، أصدر ألبوماً جديداً بعنوان Fuse، وطرح أربع أغنيات أخرى، إثنتان منها هما ديو - أحدهما مع ميراندا لامبرت والأخرى مع إيريك تشيرش وحققتا نجاحاً كبيراً.

أنتج كيث أوربان لاحقاً أغنيات حققت المراكز الاولى مثل "Break on Me ، و "Wasted Time" ، و "Blue Ain't Your Color"، وأصبح الفنان الاول الذي يحقق المركز الاول لإثني عشر أسبوعا متتالياً، كما أصدر ألبومه العاشر Graffiti U، وحققت أغنية female فيه نجاحاً لافتاً.

أصدر كيث أوربان ما يقارب تسعة ألبومات فردية، بالإضافة إلى ألبوم واحد مع The Ranch. ثلاث وثلاثون أغنية فردية له حققت مراكز ضمن قائمة الولايات المتحدة Hot Country Songs، منها 18 أغنية في المرتبة الأولى.

مشاركته في لجنة تحكيم ذا فويس

في 23 تشرين الثاني/نوفمبر عام 2011 ، تم التأكيد أن كيث أوربان سيكون أحد المدربين الأربعة في النسخة الأسترالية من مسابقة الغناء The Voice. في 14 أيلول/سبتمبر عام 2012، أصدر أوربان بياناً بأنه لن يعود مرة أخرى للموسم الثاني.

مشاركته في لجنة تحكيم American Idol

أعلنت شركة Fox Broadcasting Company رسمياً في 16 أيلول/سبتمبر عام 2012 أن كيث أوربان سيحل محل ستيفن تايلر، كحكم في الموسم 12 من أميركان أيدول، إلى جانب راندي جاكسون وماريا كاري ونيكي ميناج، وعاد في الموسم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر.

إدمانه على ​الكوكايين​

اثناء إقامته في ناشفيل، أصبح كيث أوربان مدمناً على الكوكايين، ووصل الى مرحلة صعبة جداً من حياته في عام 1998، وبعد ذلك قرر أن يتوقف عن ادمانه، ويعود الى طبيعته وذهب الى مركز للعلاج في ناشفيل.

زواجه من نيكول كيدمان

التقىكيث أوربانبالممثلة الأسترالية نيكول كيدمان في حدث في ​هوليوود​، يكرم فيه الأستراليون عام 2005، لكنهما لم يبدآ في المواعدة إلا بعد ستة أشهر. وتزوج أوربان وكيدمان في 25 حزيران/يونيو عام 2006، في كنيسة الكاردينال Cerretti التذكارية في سيدني.

مر زواجهما بفترات صعبة، بسبب إدمانه على ​الكحول​ إلا أنه في 18 كانون الثاني/يناير عام 2007، أعلن انه تخلص من عادته السيئة. وفي 7 كانون الثاني/يناير عام 2008، أعلنت نيكول كيدمان أنها هي وكيث أوربان ينتظران أول طفل لهما، وهي بنت أسمياها "سنداي روز كيدمان أوربان". وفي عام 2010 أنجبت أوربان وكيدمان إبنتهما الثانية "فايث مارغريت كيدمان أوربان".

رفع دعور على رسام وخسرها

في 2 شباط/فبراير عام 2007، رفع كيث أوربان دعوى قضائية ضد رسام من نيوجيرسي يحمل الإسم نفسه، ويملك موقعاً على شبكة الإنترنت يسمى KeithUrban.com، وأراد أوربان الحصول على حقوق العنوان الإلكتروني، إلا أن التسوية إنتهت لصالح الرسام.