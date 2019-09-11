ميرنا وليد - بيروت - زوجة كاظم الساهر الأولى تظهر لأول مرة ووشم مدير أعمال هيفا وهبي يثير الجدل موجز الفن هو نشرة سريعة لأبرز الأخبار اللبنانية والشرق أوسطية خاص الفن- بعد سقوطه عن ظهر الحصان .. عاصي الحلاني يوضح ما حصل بالتفصيل وشم مدير أعمال هيفا وهبي يثير الجدل وهل لها علاقة به؟ زوجة كاظم الساهر الأولى تظهر في حفل زفاف إبنها.. تعرفوا عليها مي حريري تتعرض لوعكة صحية وتنقل الى المستشفى سوسن ميخائيل: لماذا كل هذا الظلم؟ بلقيس تثير غضب اليمنيين والسبب؟ هنا الزاهد تخضع لعملية تجميل تزامناً مع الإحتفال بزفافها Copyright : ElFann.com المزيد المزيد

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