خاص الفن- يسرا لن تحضر افتتاح مهرجان الجونة السينمائي والسبب!خاص الفن-بعد اعتذار معتصم النهار ومحمود...

ميرنا وليد - بيروت - علم موقع "الفن" أن النجمة يسرا لن تحضر إفتتاح مهرجان الجونة السينمائي الذي ينطلق يوم الخميس 19 أيلول ويستمر حتى يوم 27 أيلول الجاري، وذلك بسبب تزامن هذا التوقيت مع مرور أربعين يوماً على وفاة والدتها التي رحلت عن عالمنا الشهر الماضي.

ولم تقرّر يسرا حتى الآن الأيام التي ستشارك فيها ولكنها ستتواجد في أيام أخرى باعتبارها عضو اللجنة الاستشارية في المهرجان وقد بدأت التحضيرات له منذ اليوم الأول، الا أن الفترة الماضية كانت صعبة عليها بعدما فقدت والدتها التي كانت ترتبط بها كثيرا.

وتستعدّ يسرا لمتابعة تصوير الفيلم السينمائي "صاحب المقام" بعدما حصلت على اجازة في الفترة الماضية بسبب معاناة والدتها ووفاتها. يشارك في بطولة العمل آسر ياسين أمينة خليل وبيومي فؤاد بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف. الفيلم من تأليف إبراهيم عيسى وإخراج ماندو العدل.