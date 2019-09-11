خاص الفن-بعد اعتذار معتصم النهار ومحمود نصر..هذا هو الممثل البديل

ميرنا وليد - بيروت - علم موقع "الفن" أن المخرج ​باسل الخطيب​ اختار الممثل ​إيهاب شعبان​ ليؤدي شخصية المطران هيلاريون كابوتشي في مرحلة شبابه ليكون بديلاً لزميليه ​معتصم النهار​ و​محمود نصر​ اللذان اعتذرا عن أداء الشخصية نفسها بسبب عدم الوصول إلى اتفاق مع الجهة المنتجة.

ويرصد العمل مسيرة ​المطران كابوتشي​​ النضالية في سبيل إعلاء كلمة الحق ونصرة المظلومين، والذي أصبح مطراناً لكنيسة الروم الكاثوليك في القدس سنة 1965، وجيّر مكانته الدينية لصالح خدمة القضية الفلسطينية.

ويعتبر العمل الذي ألفه حسن م يوسف أول مسلسل درامي يتناول شخصية رجل دين مسيحي على مستوى الوطن العربي.

ويؤدي دورا البطولة في هذا العمل كل من الممثلين رشيد عساف وأمل عرفة. ​​

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