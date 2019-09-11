ميرنا وليد - بيروت - اشار الممثل ومقدم البرامج ​جيري غزال​ الى انه يركز كل اهتماماته حاليا على المسلسل الجديد "ع اسمك" الذي سيجتمع فيه مجددا مع الممثلة كارين رزق لله في فترة عيد الميلاد المجيد المقبل.

وقال جيري مجيبا على السؤال : "طبعا تجربة ام البنات الناجحة جعلتنا نتشجع على تجربة جديدة مع الفريق نفسه تقريبا، الا ان بعض الممثلين سيتواجدون بالمسلسل الجديد مثل فيفيان انطونيوس ".

واضاف: "محبة الناس لام البنات جعلتهم يطالبون بجزء ثانٍ منه الا اننا ختمنا القصة ولا مجال لجزء آخر فاخترنا ان نطل بهذا المسلسل الجديد الذي يحمل اجواء عيد الميلاد المحببة للجمهور وطبعا لا مجال للتكرار لانها قصة جديدة ومختلفة ومشوقة".

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كانت هذه تفاصيل خبر خاص الفن- جيري غزال: "أركز اهتمامي على "عإسمك" ولا مجال للتكرار" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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