ميرنا وليد - بيروت - اشارت الممثلة ماري تيريز معلوف انها سعيدة جدا باصداء مسلسل "​عروس بيروت​" وقالت: "توقعنا النجاح لكني لم اتوقع هذا الانتشار السريع جدا للمسلسل والتعليقات الرائعة والتفاعل، واتمنى ان يستمر بهذا الشكل، دوري يبدأ بالحلقة 15 شخصية رنا وهي فتاة نظيفة وبريئة جدا وطيبة وتعود بعد 10 سنوات حاملة ابنها وسر كبير جدا ، لديها معاناة كثيرة وتفاجئ الجميع من جديد وتبني علاقات عن نية حسنة الا ان البعض سيفكر بها بطريقة سيئة، تكشف الاسرار خلال الحلقات ولمن هذا الولد الذي تحمله".

شخصية رنا التي تدخل على عائلة الضاهر ستولد خط جديد وقصص جديدة وخفايا تكشف عن العائلة ولما عادت هذه المرأة".وتولد صداقة بينها وبين ثريا.

وتتابع: "استغرق التصوير حوالى 4 اشهر لكن اكيد بشكل متقطع وعملت عليه بشكل متقن خصوصا داخليا لانه يعتمد على مشاعرها وصراعاتها لم يكن سهلا العمل لكنها تجربة رائعة وتم دعمي من كل فريق العمل وأولد لنا صداقات حقيقية وهذا نادر ما يحصل، هذه الفترة التي قضيناها بتركيا جمعتنا بشكل جميل".

وتختتم: "تجربتي مع تقلا شمعون وظافر العابدين وكارمن بصيبص رائعة هم 3 من الاكثر الممثلين المحترفين احساس رائع ويساعدوننا.

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كانت هذه تفاصيل خبر خاص الفن- ماري تيريز معلوف تكشف عن تفاصيل وموعد انطلاق دورها في "عروس بيروت" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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