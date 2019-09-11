كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. المتحدة للخدمات الإعلامية تكشف عن شراكاتها للإنتاج الدرامي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت شركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن دعمها للشركات العاملة في مجال الإنتاج الدرامي وذلك من خلال إعلانها عن تمام التعاقد على أعمال درامية مع العديد من الشركات العاملة في السوق المصرية.

وأعلنت المتحدة للخدمات الإعلامية عن تعاقدها على مسلسل "شبر ميه"، مع المنتجة مها سليم إضافة إلى الجزء الثالث من مسلسل نصيبي وقسمتك من إنتاج أحمد عبدالعاطي.

وكانت الشركة قد تعاقدت مع المنتج ريمون مقار، على مسلسل قيد عائلي إضافة إلى تعاقدها سابقا على مسلسل الزعيم عادل إمام "فالنتينو" من إنتاج رامي عادل إمام وهشام تحسين.

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وصرح تامر مرسي رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أن الشراكات مستمرة بهدف التعاون المثمر والمتنوع مع أجل إثراء الدراما المصرية والعربية من خلال نصوص متميزة تليق بالأسرة المصرية والعربية.

وأضاف مرسي أن السوق المصرى والعربي يتسع لإضافة شراكات إنتاجية أخرى من أجل دراما هادفة ويتم عرضها طوال شهور العام وليس فقط خلال شهر رمضان المعظم وهو ما بدأته الشركة المتحدة بالفعل في السوق المصرى و العربي.

والجدير بالذكر أن مسلسل نصيبي وقسمتي الجزء الجديد مسلسل "قيد عائلى" بدأت بالفعل في العرض على قنوات اون ودي ام سي و ام بي سي في مصر والخليج.

