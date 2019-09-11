نانسي عجرم تكشف أسباب انسحاب كاظم الساهر وتامر حسني من The Voice Kids

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم الأسباب الحقيقية لانسحاب كل من الفنان كاظم الساهر والفنان تامر حسني من الموسم الجديد من برنامج The Voice Kids.

نانسي قالت، في تصريحات صحفية، إن كل ما تعرفه أن كاظم الساهر اعتذر لأنه تعب وأراد أن يرتاح قليلًا، أما تامر حسني فقد أجرى مفاوضات مع mbc لكنهما لم يتفقا.

أما عن رأيها في زميليها الجديدين في البرنامج؛ عاصي الحلاني ومحمد حماقي، أكدت أن علاقتها ممتازة مع الجميع، حيث أن عاصي الحلاني لطيف وأجوائه حلوة، أما محمد حماقي فهو يحب الأطفال كثيرا.

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وكان الفنان المصري تامر حسني قد أعلن في شهر أغسطس الماضي انسحابه من المشاركة في لجنة تحكيم الموسم الثالث من برنامج المواهب “ذا فويس كيدز”.

الفنان المصري أكد، على حساباته على موقع التواصل الاجتماعي، أنه اعتذر عن البرنامج لأسباب خاصة، دون أن يكشف المزيد من التفاصيل، لكنه تمنى التوفيق لإدارة البرنامج في إيجاد بديل له.

تامر كتب: “لكل الجماهير اللي بتسأل عن تقديمي للموسم الثالث لڤويس كيدز..انا إعتذرت عن تقديم الموسم الثالث من برنامج ڤويس كيدز لأسبابي الخاصه”.

وأضاف، على حسابه الخاص على موقع “تويتر”: “هتوحشوني جداااااااااً.. و يارب التوفيق لكل المواهب الجميله.. ومن كل قلبي أتمنى التوفيق لإدارة البرنامج في إختيار بديل لي مناسب.. شكرا”.