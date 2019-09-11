هنا الزاهد وأحمد فهمي يحتفلان بعقد قرانهما.. والفنانة تظهر بأغرب إطلالة.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

احتفلت الفنانة هنا الزاهد والفنان أحمد فهمي بعقد قرانهما، مساء الثلاثاء 10 سبتمبر، وذلك قبل يوم واحد من حفل زفافهما المقرر إقامته اليوم الأربعاء 11 سبتمبر.

عمر طلعت زكريا، نجل الفنان طلعت زكريا، نشر صورة جمعته بهنا من عقد القران، والتي ظهرت فيها الفنانة بإطلالة غريبة، حيث ظهرت مرتدية بنطلون وبلوزة قصيرة باللون الأبيض، فيما وضعت طرحة الزفاف على رأسها.

عمر أرفق الصورة، على حسابه الخاص على موقع “انستجرام”، بتهنئة خاصة لهنا، قال فيها: “مبروك يا أختي.. كتب الكتاب”.

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كما نشرت الفنانة إيمي طلعت زكريا صورة جمعتها بهنا من عقد القران، وصورة أخرة لمنديل العقد، والذي كتب عليه اسمي “فهمي وهنا”، وعلقت عليها قائلة: “مبروك يا أحلى عروسة”.

يذكر أنه من المقرر إقامة حفل زفاف هنا الزاهد وأحمد فهمي اليوم الأربعاء 11 سبتمبر، في أحد الفنادق الكبرى المطلة على النيل، وتم الاتفاق على كافة التفاصيل المتعلقة بالفرح، والتي تجري في سرية تامة.

وكان أحمد فهمي قد كشف مؤخرًا خلال لقائه مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج “8 الصبح”، موعد زفافه على هنا الزاهد، قائلًا: إنه سيكون في بداية شهر سبتمبر ، لافتا إلى إنه سيسافر في 20 أغسطس لتصوير فيلم سينمائي، ثم يعود يوم 9 سبتمبر ليحتفل بزفافه، ثم يسافر في 20 سبتمبر لاستكمال تصوير الفيلم.