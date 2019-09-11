لطيفة التونسية: أتعرّض لعملية تجسس منذ 20 عاما من قبل فنانة

متابعة بتجــــــــــرد: أعلنت النجمة التونسية لطيفة عن تعرّضها لعملية تجسس من قبل إحدى الفنانات على مدى أكثر من 20 سنة.

وقالت لطيفة في حوار مع برنامج ” الداخل” إنّ فنانة تتجسس على حياتها الخاصة والفنية منذ سنوات، وتتعمّد الوصول إلى الملحنين الذين تتعامل معهم لطيفة لتحريضهم ضدّها.

وأضافت ”هناك مطربة تتجسس عليَ وتريد أن تعرف كل شيء عني وعن أصدقائي وعن أي حفل أشارك به وفوجئت مؤخرًا باتصالها بملحن كي تعاتبه على تعاونه معي وتسأله عن تفاصيل ألبومي الجديد”.

وشدّدت على أنّها شخصية متسامحة ومتصالحة مع نفسها إلاّ أنّها تكره الأذى ولن تسكت مطوّلا أمام الحرب الشرسة التي تتعرض لها.