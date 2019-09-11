تعرف على أسعار ومواصفات هاتف “أبل” الجديد “آيفون 11”

متابعة بتجــــــــــرد: أعلنت شركة “أبل” في مؤتمرها السنوي، أمس الأربعاء، عن أحدث منتجاتها، التي شملت “آيفون 11″ و”آيفون 11 برو” و”آيفون 11 برو ماكس”.

كما أعلنت شركة “أبل” عن الجيل الخامس من ساعتها الذكية “Apple Watch Series 5”.

ومن المقرر أن يتوفر iPhone 11 بموديلات بسعة 64GB و128GB و256GB بسعر يبدأ من 802 دولار أمريكي، يستطيع العملاء أيضاً شراء iPhone 11 بسعر 563 دولار.

ويبدأ سعر ساعة “أبل” طبقا للطلب المسبق اليوم، من 399 دولارا، وستتوفر في الأسواق 20 سبتمبر/ أيلول الجاري.

وجاءت أبرز التغييرات في هواتف “آيفون 11” الجديدة في الكاميرا، حيث شمل 3 كاميرات خلفية، فيما شهدت بطارية الهواتف تحسينات كبيرة عن الجيل السابق.

ويعمل الهاتف من خلال شريحة A13 Bionic التي تساعده على إنجاز أصعب المهام مع عمر بطارية يدوم طوال اليوم، كما أنه مصمم لتحمل عوامل الطبيعة مع مقاومة أفضل للماء.

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ويأتي “iPhone 11” بستة ألوان، وسيتوفر للطلب المسبق ابتداء من الجمعة الموافق 13 سبتمبر، وفي المتاجر ابتداء من الجمعة الموافق 20 سبتمبر، ويبدأ سعره من 802 دولار.

وتمير الهاتف الجديد بكاميرا واسعة للغاية وكاميرا واسعة جديدتين تسمحان بالتقاط فيديوهات وصور، ونظام iOS 13 بما يوفره من سهولة، وشريحة A13 Bionic، الشريحة الأسرع في أي هاتف ذكي، والتي تستطيع التعامل بسرعة مع المهام التي تهم أغلب الناس بشكل يومي.

كما يأتي الهاتف بشاشة Liquid Retina مقاس 6.1 إنش، التي تتميز بدعم لمجموعة ألوان واسعة وتكنولوجيا True Tone من أجل تجربة مشاهدة أقرب إلى الواقع.

وشمل تحديث كاميرا TrueDepth، كاميرا جديدة بوضوح 12MP مع نطاق رؤية أوسع يسمح بالتقاط المزيد في صور السيلفي، كما توفر ميزة HDR الذكية صورا تبدو طبيعية أكثر، وتظهر فيديوهات السيلفي بمظهر جديد تماماً مع كاميرا TrueDepth، التي تسمح الآن بتسجيل فيديوهات بوضوح 4K بالحركة البطيئة بمعدل لغاية 60 إطارا في الثانية و120 إطارا في الثانية.