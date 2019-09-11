وليد توفيق يشوّق جمهوره قبل طرح أغنيته الجديدة

متابعة بتجــــــــــــرد: نشر الفنان وليد توفيق عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” مقطعًا من فيديو كليب أغنيته المنتظر طرحها قريبا. وأعلن وليد توفيق، عن طرح أغنيته قريبا عبر حساباته وهي من كلمات الشاعر هاني عبد الكريم وألحان الفنان أحمد الهرمي. وعلق على المقطع قائلا: “أغنية جديدة قريبًا.. انتظروها على حساباتي على مواقع التواصل الاجتماعي”. وانهالت تعليقات المتابعين مبدين إعجابهم الكبير بالأغنية ومنتظرين الفيديو كليب.. يذكر أن الفنان وليد توفيق، أحيا العديد من الحفلات في الموسم الصيفي داخل لبنان وخارجه، كما أنه انتهى مؤخرًا من المشاركة ضمن جولة فنية للجزء الجديد من “ستار أون بورد” البحرية على متن واحدة من أكبر السفن العالمية بمشاركة العديد من نجوم الغناء والتمثيل، منهم كاظم الساهر ونجوى كرم وناصيف زيتون، ملحم زين وصباح الجزائري وغيرهم من النجوم.

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