إيمي سمير غانم: “الواسطة بتوترني وفخورة بأهلي”

متابعة بتجـــــــــــرد: حلت الفنانة إيمي سمير غانم ضيفة على برنامج “على القهوة”، المذاع بقناة “الحياة”، والذي يقدمة الفنان أشرف عبد الباقي، والذي أشاد بتفوق إيمي في الفن والتمثيل.

وأعرب أشرف عبد الباقي عن سعادته بالعمل مع “إيمي” مشيدًا بموهبتها قائلا: “ملها ش علاقة أن أنت من عيلة فنية بس عملتي معايا من فترة طويلة مسلسل إذاعي.. شوفت بجد حد مش جاي بواسطة أنا شايف حد ممثل كويس وخصوصا في الإذاعة والمفروض أنها من أصعب أنواع التمثيل”.

وردت إيمي قائلة: “موضوع الواسطة ده بيوترني وبتكسف منه جدا ومبحبش أحس إني جاية علشان الواسطة.. بس أنا فخورة بأهلي”.

وتابع أشرف: “الشغلانة بتاعتنا دي الوحيدة اللي مينفعش فيها واسطة.. وبالفعل يوجد في الوسط الفني أبناء نجوم ولكن لم يحالفهم الحظ بسبب عدم القبول وعدم الموهبة”.

يُذكر أن آخر أعمال إيمي سمير غانم الدرامية كان مسلسل “سوبر ميرو” الذي تم عرضه في رمضان الماضي، وشاركها البطولة فيه كل من حمدي الميرغني، بيومي فؤاد، إنعام سالوسة، ميار الغيطي، وهو من تأليف أحمد مجدى وإخراج وليد الحلفاوي.