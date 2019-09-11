صورة طبق الأصل من “والتر وايت”.. الشرطة تبحث عن تاجر “الميث” الحقيقي

متابعة بتجــــــــــرد: تبحث شرطة إلينوي، في الولايات المتحدة، عن رجل مطلوب؛ لحيازته مادة الميث، والطريف أنه يبدو مثل “والتر وايت” تمامًا، في مسلسل “بريكينغ باد Breaking Bad”.

وبحسب موقع “ديلي ميل” البريطاني، أصدرت إدارة شرطة غيلسبورغ، صورة لـ”تود باريك الابن”، 50 عاماً، ويبدو فيها وهو يرتدي ملابس داخلية بيضاء، ونظارة مربّعة، ويبدو أصلعًا، ويظهر كنسخة مماثلة لشخصية “والتر وايت” في مسلسل شبكة AMC الأكثر شعبية “بريكينغ باد”.

في المسلسل الحائز على تقييم 10 من 10 على موقع IMDB، قاعدة بيانات الأفلام على الإنترنت، يجسد “بريان كرانستون” شخصية “والتر وايت”، مدرس الكيمياء في المدرسة الثانوية الذي أُصيب بالسرطان، فيبدأ في صناعة وبيع الميث لكسب لقمة العيش، لتتطور الأحداث ويرغب في بناء إمبراطورية كاملة.

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وقال الشرطة، إن “باريك” مطلوب لحيازته المادة الممنوعة، ولم يتم القبض عليه حتى الآن، وأثارت صورته على الإنترنت، موجة من التعليقات المضحكة التي تشير إلى تشابهه مع شخصية تاجر الميث في المسلسل.

ومزح أحد المعلقين قائلًا: “من الأفضل له الاتصال بسول جودمان”، في إشارة إلى المسلسل المتفرع من “بريكينغ باد”، “بيتر كول سول Better Call Saul” وهو أيضًا محامي “والتر”، وقال آخر: “إذا هذا هايزنبرغ الحقيقي”، في إشارة إلى الاسم المستعار في المسلسل لتاجر الميث العبقري.