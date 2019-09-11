نجم الـ NBA يفاجئ حسناء فيكتوريا سيكريت بطلب الزواج في “مكانها المفضّل”

متابعة بتجـــــــــرد: أعلنت عارضة الأزياء البرازيلية لايس ريبيرو خطوبتها من حبيبها نجم كرة السلة الأميركية يواكيم نوا من خلال منشورٍ لها عبر حسابها الرسمي على انستغرام.

وفي التفاصيل، كشفت حسناء فيكتوريا سيكريت البالغة من العمر 28 أنّها قد وافقت على طلب الزواج من يواكيم (34 عاماً) خلال حضورهما مهرجان “الرجل المحترق” في نيفادا.

وكتبت في تعليقٍ أرفقته مع صورتهما: “لقد تأخّرت قليلاً في نشر صوري من مهرجان الرجل المحترق وطبعاً لم أنظر إلى هاتفي في الأيام الخمسة الماضية وذلك لأنّ نوا قد فاجأني في مكاني المفضّل بطلب الزواج، وأشعر بسعادةٍ لا توصف! سوف نتزوج!”.

نوا، لاعب الـ NBA الشهير، نشر بدوره صورةٍ أرفقها برسالةٍ مؤثّرة إلى خطيبته الجميلة جاء فيها: “طلب يدك للزواج هو أسهل قرار اتخذته في حياتي”. يُذكر أنّ الثنائي بدأ بالمواعدة في العام 2018.