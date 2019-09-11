كايلي جينر على خطى كيم كارديشيان في الصورة الأجرأ لها!

متابعة بتجـــــــــــرد: نشرت نجمة تلفزيون الواقع كايلى جينرصورة لها عبر تطبيق إنستغرام أشعلت من خلالها مواقع التواصل الاجتماعي.

إذ ظهرت كايلي جينر، الذي أصبحت هذه السنة أصغر مليارديرة عصامية وفق فوريس، في صورة لها وهي عارية من الخلف ويحضنها حبيبها المغني العالمي ترافيس سكوت.

وعلقت على الصورة كاتبةً: “عندما تلتقي هيوستن بلوس أنجلوس”.

يُذكر أنّ كايلي جينر تسير على خطى اختها كيم كارديشيان التي تشتهر بنشر صورها العارية والجريئة على مواقع التواصل الاجتماعي.