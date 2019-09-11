متابعة بتجـــــــــــرد: نشرت نجمة تلفزيون الواقع كايلى جينرصورة لها عبر تطبيق إنستغرام أشعلت من خلالها مواقع التواصل الاجتماعي.
إذ ظهرت كايلي جينر، الذي أصبحت هذه السنة أصغر مليارديرة عصامية وفق فوريس، في صورة لها وهي عارية من الخلف ويحضنها حبيبها المغني العالمي ترافيس سكوت.
وعلقت على الصورة كاتبةً: “عندما تلتقي هيوستن بلوس أنجلوس”.
يُذكر أنّ كايلي جينر تسير على خطى اختها كيم كارديشيان التي تشتهر بنشر صورها العارية والجريئة على مواقع التواصل الاجتماعي.
كانت هذه تفاصيل خبر كايلي جينر على خطى كيم كارديشيان في الصورة الأجرأ لها! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.