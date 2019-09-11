حامد الشراب يهنئ أشرف عبدالباقي بعيد ميلاده

هنأ الفنان حامد الشراب، الفنان الكبير أشرف عبدالباقي، بعيد ميلاده.

ونشر "الشراب" عبر حسابه الرسمي بإنستجرام، صورة تجمعه بـ "عبدالباقي"، وعلق: "كل سنة وإنت طيب يا ريس، وعقبال مليون سنة فرحة وسعادة، ودايما من نجاح لنجاح، وربنا يخليك لينا يا ريس".

يذكر أن حامد الشراب يشارك في الموسم الأخير لعروض مسرح مصر، والعروض بطولة أشرف عبدالباقي، علي ربيع، ويزو، مصطفى خاطر، حمدي الميرغني.

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