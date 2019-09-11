شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وصور.. ديزنى تطرح كواليس تحضيرات أنجلينا جولى لشخصية Maleficent والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الحساب الرسمي لشركة ديزنى على موقع التغريدات تويتر عن فيديو جديد أثناء تحضيرات الممثلة العالمية أنجلينا جولى لشخصية Maleficent، خلال الجزء الثانى من الفيلم الذى يحمل اسم Maleficent: Mistress of Evil.

كما نشر الحساب بعض من الصور لـ جولى أثناء إزالة مكياج الشخصية، ومن المقرر طرح الفيلم في دور العرض المصرية يوم 16 أكتوبر المقبل، وسيصل دور العرض الأمريكية وبعض من الدول حول العالم يوم 18 أكتوبر القادم.



Maleficent

ويشارك الممثلة العالمية إنجلينا جولي في بطولة فيلم " Maleficent: Mistress of Evil " عدد كبير من نجوم هوليوود، و من أبرزهم آيلي فانينج وشويتال اجيوفورو جونو تامبل وتيريزا ماهوني وهاريس ديكنسون وغيرهم.



Maleficent

ويعد العمل هو متابعة لـ فيلم " Maleficent " الذي تم إطلاقه في 2014 وحقق نجاح مذهل حول العالم، وحقق إيرادات وصلت إلى 759 مليون دولار أمريكى.