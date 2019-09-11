شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تفاصيل مشاركة سارا جيسيكا لزوجها بـ "Plaza Suite " بمسارح برودواى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشارك النجمة العالمية سارا جيسيكا باركر وزوجها النجم الشهير ماثيو بروديريك معا في عمل مسرحى ضخم، حيث سيتجها خلال الفترة معا لعالم مسارح برودواى، وهو الخبر الذي أسعد قطاع كبير من محبيهم و معجبيهم .

كشف موقع " جاست جيرد " أن سارا و ماثيو سيقدما مسرحية تحمل اسم " Plaza Suite " للكاتب العالمي نيل سايمون ، و يتكون العرض من ثلاثة عروض مسرحية منفردة لثلاثة أزواج مختلفين ، حيث يلعب ماثيو و جيسيكا جميع الادوار .

وعن مشاركتها بهذه المسرحية هي وزوجها قالت سارة جيسيكا باركر لصحيفة نيويورك تايمز: "نحن ببساطة احببنا المسرحية".