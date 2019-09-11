شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. أحمد فهمى يكشف كواليس كليب جديد لـ فريق " واما " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر المطرب أحمد فهمى، فيديو من كواليس تصويره كليب جديد لفريق"واما" من أسبانيا ، ولم يكشف عن اسم الأغنية حتى تكون مفأجاة للجمهور، ومن المقرر أن يتم طرحها خلال الفترة المقبلة.

فريق واما أصدر مؤخرا ومنذ أسبوعين أغنية "شمس بحر" من ألبومه الجديد، وهى من كلمات تامر حسين، وألحان خالد عز، وتوزيع ومكساج نادر حمدى، وبعدها بأسبوع أطلق أغنية "الصيف ابتدى" من كلمات هانى رجب، وألحان مديح محسن وتوزيع أمين نبيل، ثم أغنية "الله ع الجمال" قبل طرح أغنية "كترت حكاياتى"، من كلمات الشاعر جمال الخولى، وألحان رامى جمال، وتوزيع نادر حمدى.

يذكر أن أن فرقة "واما" تضم الفنانين أحمد فهمي ومحمد نور ونادر حمدي وأحمد الشامي، وكان أول ظهور لهم في عام 2003، وقدموا عددًا من الألبومات الغنائية، وهي: «يا ليل» في 2003، و«يا غالي عليا» في 2005، و«رايحة جاية» في 2010، و«كان يا ما كان» 2015، كما قدموا عددًا من الأغاني المنفردة، منها: «زي ما بحلم، وكان نفسي، وحال الدنيا، ومصر الحبيبة، وسينا»، كما قدموا عددًا من الأعمال الغنائية لبعض الأفلام والمسلسلات، منها أغنية «مشوار طويل» لفيلم «تيتو»، بطولة الفنان أحمد السقا وحنان ترك.