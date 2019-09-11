صور: هيفاء وهبي مع أبطال فيلمها الجديد والمفاجأة في هوية المنتج

كشف محمد وزيري مدير أعمال هيفاء وهبي السابق أنّه هو منتج فيلمها الجديد "عقد الخواجة" ونشر عبر حسابه على إنستقرام أول صورة تجمع هيفاء ببطلي الفيلم أحمد الفيشاوي وأحمد داود، مع المخرج محمد حماقي الذي يخوض تجربته السينمائية الأولى، بينما غاب باسل خياط عن الصورة، وأكّد في تصريح له أنّه لن يكون ضمن فريق عمل الفيلم.

وزيري وصف الفيلم المنتظر بـ "طفله الأول" تعليقاً على صورة تجمعه بهيفاء وهبي وأبطال الفيلم ومخرجه، كما نشر صورة أخرى تجمعه بهيفاء وهبي ومؤلفي الفيلم وعلق عليها قائلا: الرجاله الجامده اوي تسلم ايديكوا مؤلفين الفيلم (امين جمال -محمد ابو السعد) ناقص شريف يسري المره الجايه #عقد_الخواجه، وأكد أنه تسلم النسخة النهائية من السيناريو في إشارة لقرب التصوير.

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يذكر أن هيفاء وهبي تعود إلى السينما المصرية بعد غياب 5 سنوات منذ آخر عمل قدمته وكان فيلم "حلاوة روح" عام 2014، الذي صدر مؤخراً قرار بمنع عرضه على الشاشات المصرية.

"عقد الخواجة" ينتمي لتصنيف الإثارة والغموض والأكشن، قصة كريم فاروق وسيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسرى وإخراج محمد حماقي في أولى تجاربه الإخراجية ويشارك في بطولته أحمد داوود ومن المقرر تصويره داخل مصر وعدة دول أوروبية.