فيديو: لطيفة تهدد مطربة بكشف تسجيلات تفضحها وما علاقة أصالة؟

وجهت الفنانة التونسية لطيفة اتهاماً إلى مطربة كبيرة متواجدة في مصر، بالتجسس عليها ومحاربتها على مدار 20 عامًا.

وقالت لطيفة إنها كانت تتجاهل هذه الحرب حتى بلغت ذروتها عندما حاولت المطربة التواصل مع أحد ملحني ألبومها الأخير لمعرفة تفاصيله قبل صدوره.وقالت المطربة لطيفة، في تصريحات لبرنامج The Insider المذاع عبر فضائية دبي: إنها تعرضت لحرب وتجسس منذ 20 عامًا ومستمرة حتى الآن، ووصل الأمر إلى أدق التفاصيل الحياتية من قبل فنانة تعرفها جيدًا إلا أنها امتنعت عن الكشف عن اسمها.

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لطيفة قالت إن المطربة المقصودة ليست فلة الجزائرية وقالت إنها لن تعلن اسم الفنانة التي تقصدها الآن ولكنها صارت تعرف نفسها وتعرف أن ما تقوم به مكشوف للجميع، وهي مشهورة ومعروفة للجميع، ولوحت النجمة التونسية للمرة الأولى بالكشف عن تسجيلات تفضح محاولاتها للتجسس بقولها: نحن في عصر التكنولوجيا تأكدي أن في تسجيلات.

ووجهت الفنانة التونسية لها رسالة: اشتغلي على حالك وكل واحد يشتغل على حالة وبلاش أذية.

لطيفة علقت على الأزمة المشتعلة بين المطربتين الإماراتية أحلام والسورية أصالة وقالت أنها تعرف الأولى بشكل جيد ومتأكدة أنها "حقانية" ومش ممكن تقول حاجة إلا وهي حاساها ووجعاها جدا، وأنا بعرفها أكثر من معرفتي بأصالة وأعتقد أن اللي بينهم يفضل بينهم ولن أتدخل وان شاء الله يزول الخلاف.