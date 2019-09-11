تفاصيل زفاف هنا الزاهد وأحمد فهمي الليلة... تعرفوا إليها

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بعد قصة حب طويلة تكللت بالخطوبة، ينتقل الليلة الفنانان هنا الزاهد وأحمد فهمي إلى القفص الذهبي، حيث سيقيمان حفل زفافهما في أحد الفنادق الكبرى المطلة على نهر النيل في القاهرة، بحضور عدد كبير من نجوم الفن والأصدقاء المشتركين وأفراد العائلتين، ولن يسمح بالتصوير داخل الحفل حرصا على خصوصية الزفاف.
وقد تمّ إرسال دعوات الزفاف إلى عدد كبير من أصدقاء العروسين داخل الوسط الفني أو خارجه، بعد عودة أحمد فهمي من بلغاريا حيث صوّر المشاهد الخارجية لفيلم "العارف" مع النجم أحمد عز.
ومن المقرر أن يسافر فهمي وهنا في شهر عسل قصير، على أن يعود العريس سريعا للانضمام إلى نجوم الفيلم في رحلة إلى السعودية لتصوير بعض المشاهد هناك.
يذكر أن العروسين عقدا حفل الخطوبة منتصف شهر أغسطس من العام الماضي، في منزل والدة هنا الزاهد بحضور الأهل والأصدقاء المقرّبين فقط، ولتعويض هنا، قرر أحمد إقامة حفل زفاف كبير رغم أنه لم يكن يرغب في إقامة حفل.
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