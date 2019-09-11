أنجيلا بشارة تنشر صورة لابنتها ميشال وإطلالاتها تبهر متابعيها

نشرت أنجيلا بشارة، طليقة الفنان وائل كفوري، صورة لإبنتها الكبرى ميشال، من حفل عيد ميلادها.

وكشفت الصورة جانباً من وجه الصغيرة التي إحتفلت والدتها بعيد ميلادها الثامن قبل يومين بغياب والدها.

ميشال هي الإبنة الكبرى للفنان وائل كفوري من طليقته أنجيلا، كما لهما إبنة ثانية إسمها ميلانا في الثالثة من عمرها.

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من جهة ثانية، بدأت أنجيلا بنشر صور لها بشكل شبه يومي على "انستقرام"، مع اهتمامها بإطلالاتها بعد أن أصبح حسابها مصدر اهتمام ومتابعة، ما جعل بعض متابعيها يتساءلون عمّا إذا كانت تهدف إلى أن تصبح فاشينيستا، خصوصاً أنها درست تصميم الديكور وأعلنت عن رغبتها في متابعة عملها في هذا المجال، وما يتطلبه من ابتكار، بدأ يظهر في إطلالاتها المنوّعة كل يوم.