فن ومشاهير

شاهدوا نانسي عجرم بعدسة زوجها

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farah.hassan 0 تبليغ

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نشرت نانسي عجرم مجموعة صور جديدة لها، من بينها صورة إلتقطها زوجها الدكتور فادي الهاشم وعلقت عليها "بتوقيع حبيبي".

 

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وكانت نانسي قد احتفلت بعيد ميلاد زوجها في الأول من شهر أيلول\سبتمبر الجاري، والذي يأتي قبل أسابيع قليلة م احتفالهما بعيد زواجهما الـ11.

 

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وكانت نانسي قد تزوجت من فادي في العام 2008، وأنجبت منه ثلاث بنات ميلا وإيلا وليا، وتتّسم علاقتهما بالمحبة والاحترام، وحرص نانسي على عائلتها رغم انشغالها بالفن، وحرص فادي على رعايتها، وعدم التدخّل في فنها بشكل مباشرة.

 

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يبقى أن نانسي صوّرت خلال الفترة الماضية حلقات تجارب الأداء من الموسم المقبل من برنامج "ذا فويس كيدز"، وهي المدربة الوحيدة التي إستمرت فيه بعد إعتذار كاظم الساهر وتامر حسني بسبب إنشغالاتهما الفنية الأخرى، وإستبدالهما بالفنانين محمد حماقي وعاصي الحلاني.

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