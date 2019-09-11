نجمة Little Mix جيسي نيسلون: حاولت الانتحار بسبب التنمر عبر السوشال ميديا

‏كشفت نجمة فرقة "Little Mix" جيسي نيلسون، أنها حاولت الانتحار عام 2011 بسبب معاناتها من التنمر والسخرية من وزنها الزائد على مواقع التواصل الإجتماعي، وقالت إنه لو عاد بها الزمن إلى الوراء، لما كانت ستشارك مع فرقتها في برنامج "اكس فاكتور" لأنها رغم الفوز، لم تشعر بالسعادة لشدة ما وصلتها تعليقات سلبية آلمتها بشدة، وأثرت على ثقتها بنفسها.

وأكدت جيسي في مقابلة لها، أنها حاولت الإنتحار بتناول جرعة زائدة من الحبوب في العام 2011. وأنه تمّ إنقاذها، وأنها خضعت لعلاج طويل لتتخطى حالة الاكتئاب واضطرابات الطعام التي عانت منها.

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وكشفت جيسي أنها بعد ظهورها في برنامج " اكس فاكتور" للمواهب، وتوقعت ان تدور الانتقادات حول صوتها، إلا أنها فوجئت أن الانتقادات طالت وزنها، وقالت إن أغرب رسالة وصلتها عبر الفايسبوك " انت تستحقين الموت، أنت ابشع شيء رأيته في حياتي". كما سخر البعض من شكلها بطريقة جارحة، ما أصاب بأضرار نفسية خطيرة.

واكدت انها شعرت باضطراب الأكل والاكتئاب وحاولت الانتحار. واكدت أنه لو عاد بها الزمن الى الوراء لما شاركت في البرنامج التي قالت إنه سلبها سعادتها.

وأضافت "الناس كانوا يخبروني أن وجهي مشوّه وأنني يجب أن اقتل نفسي. قلبي كان محطّما طوال الوقت".

جيسي التي خضعت لعلاج طويل، قالت إنها تستعد لرواية ما حصل معها في برنامج وثائقي سيبث في ١٢ ايلول على شبكة BBC.

ومن خلال الوثائقي، ستنقل جيسي تجربتها، لتوجه رسالة ضدّ التنمر، ولتوجه رسالة مضادة لضرورة عدم التأثر بكل ما يكتب عبر السوشال ميديا.