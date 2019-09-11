كينان أميرزالي أوغلو بديل مراد يلدريم في هذا البرنامج

أعلن الممثل التركي مراد يلدريم، عن انفصاله عن برنامج "من سيربح المليون"، الذي قدّمه بنسخته التركية منذ عامين. وقد تواصلت إدارة البرنامج مع الممثل كينان أميرزالي أوغلو ليكون خلفاً له، ولم يعرف بعد موقف كينان من العرض.

وكتب يلديريم عبر حسابه على "تويتر" مودّعاً جمهور البرنامج:

"بسبب شغفي في التمثيل، أنهي وظيفتي كمقدم لبرنامج من سيربح المليون. وأشكر جميع مسؤولي قناة atv وطاقم البرنامج لأنهم قابلوا قراري هذا بتفهم. والآن حان وقت مسلسل "رامو".

إقرئي أيضًا:

كيم كارداشيان تنهار بالبكاء بسبب خوفها من مرض قاتل (فيديو)

وكان مراد قدم البرنامج كخلف للممثل الكبير سلجوك يونتام الشهير بدور عدنان بيك في "العشق الممنوع"، ونجح في مهمته، إلا أنّه انشغل بالبرنامج عن أعماله الفنية، إذ أنّ آخر مسلسلاته كان "ملكة الليل" مع مريم أوزرلي، وقد توقّف المسلسل في حلقاته الأولى، بسبب عدم تحقيقه نسبة مشاهدة مرتفعة، وكانت نكسة لكل من أمير ومريم، التي عادت وأطلت في مسلسل "قطاع الطرق لن يحكموا العالم"، بينما اكتفى مراد بالظهور في السينما وغاب عن الشاشة الصغيرة.

Advertisements

إقرئي أيضًا:

أول تعليق من مراد يلدريم بعد فقدان زوجته جنينها

يذكر أن مراد يستعد لتصوير فيلم عربي بعنوان " ماكو" سيصور في اعماق البحر، كما سيصور مسلسل تركي جديد، ولم يعرف بعد من ستكون شريكته في المسلسل.



