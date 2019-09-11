استبعاد المغربية إيمان كازابلانكا من "التفاح الحرام" وتوفانا توركاي بديلتها

بعد أن تم الاتفاق مع المغربية إيمان كازابلانكا للانضمام إلى مسلسل "التفاح الحرام" بدور "ليلى" ، تم استبدابها بالممثلة توفانا توركاي.

ولم يعرف بعد سبب انفصال إيمان، وهل جاء القرار منها أم من شركة الإنتاج، إذ أنها التزمت الصمت، وكذلك فعلت الشركة.

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وقد قامت توفانا بتوقيع العقد، للبدء بتصوير المسلسل، وستلعب دور ليلى وهي امرأة تزوجت عن حب لكن بعدها بدأت بالتعرّض للعنف من زوجها. تحملته لفترة معتقدة ان كل شيء سيتحسن لكنها لم تعد قادرة على التحمّل أكثر فتقرر بدء حياة جديدةـ، وتهرب ويتقاطع طريقها مع "كايا" لتتغير حياة كل منهما.

يذكر أن إيمان مطربة مغربية تغني باللغة التركية، وقد جاءت من عالم عرض الأزياء والجمال.

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