المشاهير العرب في أماكن شهر العسل

يقضي المشاهير العرب أجمل الأوقات في شهر العسل بالسفر الى أماكن مختلفة حول العالم سواء كان ذلك في دول عربية أو دول أوروبية، إلا أن عدد كبير من النجوم وقع اختيارهم على جزر المالديف والتي تعد المكان المثالي لقضاء شهر العسل. الصور أعلاه تظهر المشاهير العرب في شهر العسل: النجم التركي مراد يلدريم وزوجته المغربية إيمان الباني قررا قضاء شهر العسل في جزر المالديف. كما أن الفنان المصري تامر حسني وزوجته بسمة بوسيل اختارا جزر المالديف لتجديد شهر العسل الخاص بهما. وتأتي تركيا في المرتبة الثانية حيث قرر الثنائي هيا عبد السلام وفؤاد علي قضاء شهر العسل هناك. Advertisements في حين وقع اختيار الثنائي تيم حسن ووفاء الكيلاني قضاء شهر العسل في فينيسيا. اقرئي ايضا: هكذا يحتفل النجوم العرب بأعياد زواجهم ابناء النجوم العرب بملامح أوروبية زوجات النجوم العرب.. جمال وجاذبية

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