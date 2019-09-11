ظهور خاص لأصالة وابنتها "شام" مع منى الشاذلى

القاهرة - لايف ستايل
بدءًا من اليوم الأربعاء وحتى الجمعة، تعرض قناة cbc لقاء الفنانة أصالة وابنتها شام الذهبى على مدار 3 حلقات متتالية ببرنامج "معكم"، الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلى.
وفي ظهور خاص لأصالة وابنتها معًا، تتحدث "شام" خلال اللقاء عن والدتها وطريقتها في التربية، وخوفها الزائد عليها طول الوقت منذ كانت طفلة وحتى أصبحت دكتورة في الكيمياء، وعلاقة الصداقة بينهما.
يتناول اللقاء أيضًا حديث الابنة عن المنح التي حصلت عليها في دراسة الكيمياء من جامعات عالمية، والتي رفضت استكمالها بسبب علاقتها بوالدتها ورغبتها في القرب منها طول الوقت، وعدم السفر بمفردها دونها.
يبث برنامج "معكم منى الشاذلى" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلى على قناة cbc، من الأربعاء للجمعة، فى تمام
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