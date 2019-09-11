تامر حسني يواصل تسجيل أغاني ألبومه الجديد

يواصل المطرب تامر حسني تسجيل أغاني ألبومه الجديد، حيث انتهي من تسجيل 10 أغاني حتي الآن تعاون فيهم مع عدد من الشعراء و الملحنين والموزعين منهم، أيمن بهجت قمر، أمير طعيمة، تامر علي، تامر حسين، تميم، ومحمد شفيق.

يشار إلى أن تامر حسني لم يستقر حتى الآن على موعد محدد لطرح الألبوم، ولكنه أكد أنه سيكون خلال العام القادم 2020.

جدير بالذكر أن آخر البومات تامر حسني كان بعنوان "عيش بشوقك" صيف العام الماضي 2018.

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