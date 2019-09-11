أحمد سعد يطرح أحدث أغانيه "يا مدلع"

طرح الفنان أحمد سعد أحدث أغانيه بعنوان "يا مدلع"، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب"، وهي من كلمات أيمن الطويل، و ألحان محمد حمدي، وتوزيع أشرف البرنس.

يذكر أن الفنان أحمد سعد طرح مؤخراً دعاء بعنوان "مسحراتي "، وهو من كلمات محمود هلال، وألحان كريم فتحي، وتوزيع إسلام الحسن، كما حقق الدعاء نجاحًا واسعًا عبر مواقع السوشيال ميديا.

قد يهمك ايضاً:

أحمد سعد يسجل أغاني ألبومه الجديد استعدادا لطرحه في الصيف

أحمد سعد يُثير الجدل من جديد بفيديو من أمام الكعبة