شكرا لقرائتكم خبر عن بالمستندات.. حكاية مجدى نور وابتزاز سينرجى للعمل فى الشركة بـ"العافية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قبل 10 سنوات من الآن كان مدير الإنتاج مجدى نور يعمل بمسلسل "عشان ماليش غيرك"، للنجمة إلهام شاهين، والذى أنتجه أمير شوقى ومعه المنتج اللبنانى صادق الصباح، وفى هذه الفترة كان " مجدى نور" يبحث عن فرصة للثراء السريع، فلم يعد راغبا فى الاستمرار مع لقب مدير الإنتاج، الذى يتقاضى الآلاف غنه فكان طامحا فى الملايين، لذلك أتيحت له الفرصة عندما ظهر له المنتج اللبنانى صادق الصباح، وظل يلاحقه ليل ونهار عن ضرورة أن ينتج بمفرده، ويبعد عن الإنتاج المشترك مع أمير شوقى، وبالفعل تحقق هذا الأمر، وأصبح الصباح منتجا مباشرا لكل أعماله، يتولاها بنفسه، وهنا أتيحت الفرصة لـ مجدى نور كى يترقى ويصبح منتجا فنيا، له عمولات على تسويق وبيع كل مسلسل، فضلا عن المصالح الأخرى التى كان يستحوذ عليها من الباطن.

مؤخرا عرض المنتج الفنى مجدى نور خدماته على رجل الأعمال تامر مرسى مالك شركة سينرجى، والمنتج حسام شوقى مشرف عام شركة سينرجى، وعندما تأخر الاثنان فى الرد عليه بات يهاجمهما على الفيس بوك، ويبتزهما كنوع من الضغط عليهما للعمل فى شركة سينرجى بـ"العافية"، ويبدو أن مجدى نور مل من الرسائل النصية التى أرسلها لمالك الشركة من ناحية ولمديرها من ناحية أخرى، فسلك طريقا آخر وهو الابتزاز كى يضغط عليهما بطرق غير مشروعة.

وكان من ضمن الرسائل النصية التى أرسلها مجدى نور لرجل الأعمال تامر مرسى، والتى حصل ”الخليج 365” على نسخة منها :"مساء الخير ياريس، لسه الوقت ما جاش إن أكون رجل من رجالتك"، "مساء الخير ياباشا، أنا مش هعرف اشتغل مع حضرتك الموسم ده إن شاء الله"، "صباح الخير ياباشا ياريت يكون ليا فرصة الشغل مع حضرتك السنة دى ..إمضاء مجدى نور".

وينشر ”الخليج 365”، نصا آخر من الرسائل المرفقة للمنتج حسام شوقى مدير عام شركة سينرجى، والتى جاء نصها مع إرسال C:V: "ياريت آخد من وقت حضرتك 5 دقائق لقراءتها أكثر من 50 مسلسل وفيلم، إن خير من استأجرت القوى الأمين"، وفى رسالة أخرى: "مساء الخير أستاذ حسام أنا يشرفنى الشغل مع حضرتك الموسم القادم لو فيه فرصة".