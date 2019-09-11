شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فهمى وهنا الزاهد يطلان بالأبيض قبل حفل زفافهما بساعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الفنانة الشابة ايمى طلعت زكريا عن صورة تجمعها بالفنانة هنا الزاهد وزوجها أحمد فهمى وشقيقها عمر طلعت زكريا من داخل الفندق الذى سيقام فيه حفل زفاف أحمد وهنا مساء اليوم الأربعاء حيث يتواجد العروسان هناك منذ أمس الثلاثاء استعداداً لحفل الزفاف.

واحتفل الثنائى أحمد فهمى وهنا الزاهد بخطبتهما منتصف شهر أغسطس 2018، بمنزل هنا واقتصر الحضور على العائلتين، وكان مقرر أن يقيما حفل الزفاف نهاية العام الماضى أيضاً، لكنهما انشغلا بأعمالهما الفنية الجديد، حيث قدما سوياً مسلسل "الواد سيد الشحات" الذى تم عرضه فى شهر رمضان الماضى.