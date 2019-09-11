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شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. شاهد جنيفر لوبيز بعرض خاص لـ Hustlers فى نيويورك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حضرت النجمة العالمية جنيفر لوبيز العرض الخاص لفيلمها الجديد " Hustlers "، في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية ، وكانت المفاجأة أن مصمم الأزياء الكسندر وانج كان هو مذيع هذه الاحتفالية، وقد التف عدد كبير من محبي لوبيز حولها لتوقع لهم " الأوتوجرافات" و التقطت معهم الصور التذكارية.
ظهرت جنيفر لوبيز البالغة من العمر ( 50 عام ) مرتديه " jumpsuit " من الجينز من تصميم دار ازياء " Balmain "، بينما اختارت القرط الذي ارتدته من مجموعة تصميمات " Melinda Maria " .
فيلم " Hustlers " من تأليف وإخراج لورين سكافاريا ، و شارك جينيفر لوبيز و كاردي بي بطولة الفيلم عدد كبير من النجوم العالمين من أبرزهم جوليا ستيلز ومادلين بريور وكيكي بالمر و ليزو و غيرهم الكثيرين، وقد استلهم الفيلم من مقال نشرته مجلة نيويورك بعنوان "The Hustlers at Scores" كتبها جيسيكا بريسلر عن أحد نوادي التعري.
جنيفر لوبيز
جنيفر لوبيز مع مصمم الازياء الكسندر وانج
وانح يقدم العرض الخاص لفيلم جنيفر لوبيز
لوبيز توقع الاوتوجرافات
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