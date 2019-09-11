شكرا لقرائتكم خبر عن الأوبرا تحيى الذكرى الـ 38 لرحيل السنباطى على المسرح الكبير.. الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تحيى دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر الذكرى الـ 38 لرحيل الموسيقار رياض السنباطى خلال حفل الفرقة القومية العربية للموسيقى بقيادة المايسترو الدكتور مصطفى حلمى، الذى تستهل به موسمها الفنى 2019 – 2020 وذلك فى الثامنة مساء بعد غد الجمعة 13 سبتمبر على المسرح الكبير .

يتضمن البرنامج باقة مختارة من مؤلفات الراحل منها شوفت حبيبى ، مستنى جواب ، فاتونى التقى وعدى ، ليه يا بنفسج ، لحن الوفا ، احنا الاثنين ، مين يشترى الورد منى ، انا النيل مقبرة الغزاة ، ليلى ونهارى ، حبيب الروح ، حد قلك ، اه من العيون ومصر التى فى خاطرى .. اداء اشرف وليد ، احمد عصام ، مى حسن ، احمد سعيد ، ريم كمال ، اميرة سعيد ومحمد طارق .

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يذكر أن الموسيقار رياض السنباطي ولد في 30 نوفمبر عام 1906 ، أحد أبرز الموسيقيين العرب ، تميز بتلحين القصيدة ووضع الحان في مختلف القوالب منها الأوبريت ، الديالوج ، المونولوج ، القصيدة الطقطوقة ، الموال وغيرها الى جانب عدد من الاعمال الموسيقية الخالصة ، تعاون مع كبار المطربين أبرزهم أم كلثوم ، منيرة المهدية ، فتحية أحمد ، صالح عبد الحي ، محمد عبد المطلب ، عبد الغنى السيد ، أسمهان ، هدى سلطان ، فايزة أحمد ، سعاد محمد ، وردة ، ميادة الحناوي ، نجاة وغيرهم ، رحل عن عالمنا فى 10 سبتمبر عام 1981 تاركاً كنوزا من الاعمال الموسيقية الخالدة .