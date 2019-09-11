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شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. شاهد البروفات الأخيرة للمطربة لطيفة قبل حفلها بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجري أمس المطربة التونسية لطيفة مع المايسترو أحمد عبد العزيز وفرقتها الموسيقية عدة بروفات مكثفة استعدادا للسفر إلى الإسكندرية، لإحياء حفل غنائى كبير هناك بعد غد الجمعة، يشهد الحفل حضور بعض الشخصيات العامة والفنانين والاعلاميين، بالإضافة جمهور الفنانة لطيفة والتى تتمتع بشعبية كبيرة فى مصر منذ سنوات طويلة.
ومن المقرر أن تقدم المطربة لطيفة خلال الحفل مجموعة من أغانيها التي تلاقي تفاعلًا من كل محبيها وعشاقها مثل "فريش، يا حياتي أنا جنبك، يا سيدي مسي" وغيرها من الأغاني.
يذكر أن آخر أعمال لطيفة هى أغنية "أمى" والتى صورتها على طريقة الفيديو كليب، وطرحتها على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وهى من كلمات أحمد سامى ورامى جمال الدين، وألحان وتوزيع إسلام صبرى، والكليب من إخراج أحمد جمال.
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