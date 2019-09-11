شكرا لقرائتكم خبر عن "ولاد رزق 2" يضيف 400 ألف جنيه لرصيده.. ويصل لـ 89 مليوناً و 600 ألف جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ما زال فيلم "ولاد رزق 2" للنجم أحمد عز يحصد إيرادات كبيرة بشكل يومى محققاً 382,465 ألف جنيه فى ليلة الثلاثاء فى شباك التذاكر، لتكون الحصيلة الاجمالية للفيلم بعد 33 يوم عرض 89 مليوناً و 600 ألف جنيه.

الجزء الأول من الفيلم عرض عام 2015، وتدور قصة الجزء الثانى بعد مرور 3 سنوات منذ أحداث انتهاء الجزء الأول، يحاول الأخوة الأربعة بشتى الطرق الحفاظ على العهد الذى قطعوه على أنفسهم بالابتعاد عن حياة السرقة والجريمة، لكن حدثا واحدا يطرأ على حياتهم يغير كل ذلك، ويدخلهم فى عوالم جديدة عليهم، ويضعهم فى مواجهات شديدة الخطورة مع عدد من المجرمين المحترفين.

يشارك فى بطولة "ولاد رزق 2" أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وأحمد داوود وكريم قاسم وخالد الصاوى ونسرين أمين، إضافة إلى خالد الصاوى وباسم سمرة مع ظهور عدد من النجوم كضيوف شرف على رأسهم غادة عادل وإياد نصار ويسرا وماجد المصرى وأصالة وآسر ياسين وريم مصطفى ومحمد لطفى وسيد رجب ومن تأليف صلاح الجهينى، وإخراج طارق العريان وإنتاج سينرجى فيلمز لمديرها أحمد بدوى، وطارق العريان وموسى عيسى وشركة الطاهر ميديا برودكشن.

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