شكرا لقرائتكم خبر عن كيف شوق ظافر العابدين الجمهور لـ أحداث "عروس بيروت" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شوق أبطال مسلسل " عروس بيروت"، جمهورهم للأحداث، حيث ينشرون يوميا لقطات من المسلسل بتعليق مشوق يجذب الجمهور أكثر لأحداث العمل، ويحرص الفنان ظافر العابدين يوميا على نشر صور من المسلسل، ويكتب عليها: " ما توقعاتكم لعلاقة فارس بأمه فى الحلقات القادمة".

ومنذ عرض الحلقة الأولى، حاز مسلسل عروس بيروت على اهتمام قطاع عريض من المشاهدين بسبب أجواء الحب والرومانسية التى تجمع بين بطلى المسلسل ظافر العابدين وكارمن بصيبص.

ومسلسل "عروس بيروت" كتبه نادين جابر وبلال شحادات، وبطولة التونسى ظافر العابدين، وكل من تقلا شمعون، كارمن بصيبص، محمد الأحمد، ضحى الدبس، جو طراد، فارس ياغي، جاد أبو علي، مرام علي، مارى تيريز معلوف، رانيا سلوان، نور علي، علاء علاء الدين، أيمن عبد السلام، فايق عرقسوسي، لينا حوارنة، مى صايغ، ليا مباردي، علاء الزغبي، سامى أبو حمدان، جنيفر عازار، وبمشاركة النجم فادى ابراهيم.