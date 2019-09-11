شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. هكذا حصل أحمد فهمى على رقم موبايل هنا الزاهد فى بداية تعارفهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل النجمان أحمد فهمى وهنا الزاهد، مساء اليوم الأربعاء بحفل زفافهما المرتقب وذلك داخل أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة بحضور العائلتين والأقارب والعديد من نجوم الفن الذين وجهت لهم الدعوة لحضور الحفل ومباركة العروسين.

وظهر أحمد فهمى وهنا الزاهد سوياً فى برنامج صاحبة السعادة مع إسعاد يونس فى شهر مارس الماضى وتحدثا عن كواليس لقائهما للمرة الأولى ونشأة قصة الحب بينهما والعديد من الأسرار والتى كان منها كيفية حصول فهمى على رقم موبايل هنا بعد ثالث لقاء جمعهما بصعبة أصدقائهما المشتركين وهم على ربيع وكريم عفيفى.

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وكشفت هنا أنهما التقيا لثالث مرة فى أحد الكافيهات بصحبة الأصدقاء وبعد انتهاء الجلسة ذهب معها فهمى إلى الجراج ليستقل سيارته وهى أيضاً ليقول لها: "ابقى كلمينى"، لتندهش هنا لأنها لا تمتلك رقم موبايله لترد مش "معايا رقمك"، ويعطيه لها، وتضيف هنا أن فهمى فى اليوم التالى مباشرة بدأ فى التحدث معها على الواتس آب ويسألها عن حسابه بانستجرام وأنه تعطل خاصة وأنها التى دشنته له فى أول لقاء جمعهما واستمر الحديث بينهما بشكل يومى.

واحتفل الثنائى أحمد فهمى وهنا الزاهد بخطبتهما منتصف شهر أغسطس 2018، بمنزل هنا واقتصر الحضور على العائلتين، وكان مقرر أن يقيما حفل الزفاف نهاية العام الماضى أيضاً، لكنهما انشغلا بأعمالهما الفنية الجديد، حيث قدما سوياً مسلسل "الواد سيد الشحات" الذى تم عرضه فى شهر رمضان الماضى.