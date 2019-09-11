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شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. ساموزين بلوك غريب فى الجيم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الفنان ساموزين، جمهوره بمقطع فيديو وهو يمارس الرياضة فى الجيم، عبر حسابه على انستجرام، وظهر ساموزين فى الفيديو بلوك غريب حيث صبغ شعره باللون الأبيض واستغنى عن اللون الأسود، وعبر عدد من متابعيه عن استغرابهم من اللون الجديد الذى قام به ساموزين، قائلين:" وشعرك أسود أحلى بكتير".
يشار إلى أن ساموزين طرح مؤخرا فيديو كليب أغنيته الجديدة "حب حب" من كلمات قصي باسل وألحان معتز أمين وتوزيع أسامه عبد الهادى.
كما ظهر الفنان ساموزين، كضيف شرف، فى أحداث مسلسل "بدل الحدوتة 3" للنجمة دنيا سمير غانم، حيث يجسد شخصية مصمم أزياء مشهور وتعمل عنده دينا عارضة أزياء خلال الأحداث.
سامو
ساموزين
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