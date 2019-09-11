شكرا لقرائتكم خبر عن هود العيدروس.. شاهد أشهر 3 أغانى للفنان اليمنى الراحل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اشتهر الفنان اليمنى الراحل هود العيدروس بتقديمه للكثير من أغانى التراث اليمنى وغيره، ومن أهم أعماله 3 أغنيات حقق من خلالها تواجد قوى بدول الخليج، وهى بنت البادية، ويلومون الجمل، طائر الشوق.
وكان الفنان اليمنى هود العيدروس قد توفى أمس الثلاثاء بأحد مستشفيات مدينة جدة، بعد صراع مع المرض.
وكتب نجل الفنان اليمنى عيدروس العيدروس على حسابه على تويتر، قائلا:"لله ما أعطى ولله ما أخذ.. بعد معاناة مع المرض توفي والدي هود العيدروس".
كما أعلن عن موعد العزاء عبر حسابه على تويتر، قائلا:" العزاء اليوم في منزل والدي رحمه الله بحي النسيم نسأل الله أن يرحمه ويغفرله ويتقبله مع الصديقين والشهداء".
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