الفيشاوي يكشف كواليس تحضير"عقد الخواجة" مع هيفاء وهبي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة-الخليج 365: شارك الفنان أحمد الفيشاوي، جمهوره ومتابعيه عبر حسابه بموقع الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، صورة جديدة كشف خلالها عن البروفات الأولى للفيلم الجديد "عقد الخواجة". وظهر مع الفيشاوي في الصورة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي والفنان أحمد داوود. وتعاون الفيشاوي وداوود في فيلم "ولاد رزق 2"، والذي حقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا بدور العرض منذ اليوم الأول لعرضه.

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