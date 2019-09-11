بعد 5 أسابيع بدور العرض.. "ولاد رزق 2" يقترب من 90 مليون جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

بعد 5 أسابيع من طرح فيلم "ولاد رزق 2" بدور العرض السينمائي، اقتربت إيرادات الفيلم من تحقيق مبلغ 90 مليون جنيه.

وقد حقق الفيلم حتى الآن إيرادات قدرها 89 مليون 587 ألف 738 جنيه.

ويتنافس الفيلم بدور العرض السينمائي مع عدد من أفلام سباق أفلام عيد الأضحى المبارك، وهي "الكنز 2"، "الفيل الأزرق 2"، "إنت حبيبي وبس"، "خيال مآتة"، بالإضافة لفيلم "الممر" من أفلام عيد الفطر.

فيلم "ولاد رزق 2" بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، أحمد الفيشاوي، محمد ممدوح، خالد الصاوي، أحمد داوود، كريم قاسم، ومن إخراج طارق العريان.