في ذكرى 11 سبتمبر..كيف عرضت السينما "وجهات النظر والعنصرية" تجاه الحادث؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الشرقاوي:

تحل اليوم الأربعاء، الذكرى الـ18 لهجمات 11 سبتمبر، والتي استهدفت بُرجي مركز التجارة العالمي، ونفذها تنظيم "القاعدة"، بعد ما استولى على طائرات نقل مدينة تمكنا من الاصطدام ببرجي التجارة العالمي بمانهاتن، ما أسفر عن مقتل وإصابة الآلاف المدنيين، وفقدان البعض الآخر.

وفي ظل التطور الذي تشهده السينما على مستوى العالم، وسعي صُناعها إلى تقديم أفلام متنوعة، فهي تحرص أيضًا على تناول الأحداث الواقعية ومعالجتها وعرضها مرة أخرى للجمهور، فهناك يستخدم الحبكة الدرامية لتسليط الضوء على الجانب الإنساني في القصة مثلما فعل المخرج يوسف شاهين خلال تأكيده أن العمليات الإرهابية التي حدثت في نيويورك هي ذاتها التي حدثت في أمريكا، وهناك من أطلق العنان لعنصريته وروج لوجهة النظر الأمريكية التي ترى العرب كإرهابيين، وبين هذا وذاك سنستعرض معًا أهم 6 أفلام تناولوا أحداث 11 سبتمبر:

United 93

في 2006، سلط فيلم United 93 الضوء على إحدى الطائرات التي تم اختطافها لتنفيذ عملية التفجير، وتناول حالة الرعُب والفزع التي انتابت المسافرين خلال عملية الخطف.

World Trade Center

حرص فيلم World Trade Center على إبراز فكرة أن العرب هم الإرهابيون، من خلال قصة إنسانية تم عرضها ترصد كيف عانى ضابطان تحت الأنقاض خلال إنقاذهما لأراوح الضحايا لحظة سقوط برجي مركز التجارة العالمي.

11 september

المخرج يوسف شاهين، كان له بصمته الخاصة حيث قدم نسخته المصرية عن أحداث 11 سبتمبر، وبرفقة 11 مخرجًا من مختلف العالم عبر كل منهما عن الحدث وفقًا للعديد من وجهات النظر.

Advertisements

Zero Dark Thirty

عام 2012، قدم فيلم Zero Dark Thirty، وجهة النظر الأمريكية التي اتهمت زعيم القاعدة أسامة بن لادن بالوقوف خلف الحادث.

Fahrenheit 9/11

ركز فيلم Fahrenheit 9/11، على الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش، وكيف أدار الحادث من خلال شن الحرب على أفغانستان والعراق.

My Name Is Khan

تناول الفيلم الهندي My Name Is Khan، معاناة المسلمين المقيمين في الولايات المتحدة الأمريكية بعد هجمات 11 سبتمبر.