أحمد أمين: "مهرجان المسرح التجريبي من أحب المهرجانات لقلبي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

قال الفنان أحمد أمين، إن مهرجان المسرح التجريبي والمعاصر، الذي افتتحت دورته الـ 26، مساء أمس الثلاثاء، يعد من أحب المهرجانات لقلبه

وعلق "أمين" عبر حسابه على"إنستجرام": "شرف ليا إني أقدم أحب مهرجان لقلبي، اللي كنت ولازلت بتعلم منه كتير، شكرا لأستاذي عصام السيد، إنه إداني الفرصة دي، كانت متعة إني أقول ستاند أب كوميدي على مسرح الأوبرا الكبير".

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يذكر أن حفل الافتتاح حضره عدد من الفنانين أبرزهم سميحة أيوب، أحمد كمال، سميرة عبد العزيز، مجدى فكري، أشرف طلبة، المخرج ناصر عبد المنعم، المخرج طارق الدويري.

وتستقبل مسارح القاهرة عروض المهرجان وهي "الغد بالعجوزة، متروبول، ميامي، السلام، العائم الصغير، العائم الكبير، البالون، مركز الهناجر للفنون بدار الأوبرا، مركز الإبداع الفني، مسرح الجمهورية، والفلكي الجامعة الأمريكية قاعة إيوارت".