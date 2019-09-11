- 1/2
- 2/2
محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:
قال الفنان أحمد أمين، إن مهرجان المسرح التجريبي والمعاصر، الذي افتتحت دورته الـ 26، مساء أمس الثلاثاء، يعد من أحب المهرجانات لقلبه
وعلق "أمين" عبر حسابه على"إنستجرام": "شرف ليا إني أقدم أحب مهرجان لقلبي، اللي كنت ولازلت بتعلم منه كتير، شكرا لأستاذي عصام السيد، إنه إداني الفرصة دي، كانت متعة إني أقول ستاند أب كوميدي على مسرح الأوبرا الكبير".
يذكر أن حفل الافتتاح حضره عدد من الفنانين أبرزهم سميحة أيوب، أحمد كمال، سميرة عبد العزيز، مجدى فكري، أشرف طلبة، المخرج ناصر عبد المنعم، المخرج طارق الدويري.
وتستقبل مسارح القاهرة عروض المهرجان وهي "الغد بالعجوزة، متروبول، ميامي، السلام، العائم الصغير، العائم الكبير، البالون، مركز الهناجر للفنون بدار الأوبرا، مركز الإبداع الفني، مسرح الجمهورية، والفلكي الجامعة الأمريكية قاعة إيوارت".
كانت هذه تفاصيل خبر أحمد أمين: "مهرجان المسرح التجريبي من أحب المهرجانات لقلبي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.