سامو زين يغير لون شعره في أحدث ظهور له

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

نشر المطرب السوري سامو زين، مقطع فيديو له وهو يمارس التمارين الرياضية في "الجيم"، وذلك عبر صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام"، وعلق: "التركيز فقط".

وظهر "زين" في الفيديو بنيولوك جديد حيث غير لون شعره بالكامل، وانهالت التعليقات، حيث أبدى البعض إعجابه باللوك الجديد، بينما انتقد البعض الآخر "اللوك".

وجاءت التعليقات على النحو التالي :"مش حلو خالص"، و "اللون التاني أجمل عليك"، وكتب آخر: "ليه غيرت اللوك كدا".

يُذكر أنَّ آخر أعمال ساموزين ألبوم "لو عمري يرجع"، الذي ضم 8 أغنيات، كما ظهر كضيف شرف في مسلسل "بدل الحدوتة 3"، الذي عرض في رمضان الماضي.