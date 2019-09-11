وفاة الفنان اليمني هود العيدروس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

رحل عن عالمنا مساء أمس الثلاثاء، الفنان اليمني هود العيدروس، بعد صراع مع المرض، بأحد مستشفيات مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

وأعلن نجله الفنان الشاب عيدروس العيدروس، عبر صفحته بتويتر، أن جثمان والده يدفن في مكة المكرمة.

يذكر أن أشهر أعمال الفنان الراحل مسلسل "بنت البادية"، "يلومون الجمل"، "مشتاق للمغرب"، كما اشتهر بأداء الغناء الحضرمي.

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